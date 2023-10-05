Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemek zammını protestoları devam ediyor. Bugün yapılan protestolarda 8 öğrenci gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı

Editör: Serhat Ağa

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemek fiyatının 5,80 TL’den 17 TL’ye çıkarılmasın dair protestolarına bugün de devam etti.

Yemek ücretlerine bir anda gelen yüzde 200’lük zam oranına tepki gösteren öğrenciler protestolarına devam ederken Üniversitenin güvenlik ekipleri öğrencilerin protestolarına müdahale edip engellemeye çalıştı.

Güvenlik ekiplerinin müdahalesi üniversite öğrencileri tarafından anbean kayıt altına alındı.

“BU BENİM ANAYASAL HAKKIM”

Gözaltına alınan öğrencilerden birisi, kendisine müdahale eden özel güvenlik ekiplerine “Bu benim anayasal hakkım” diyerek seslendi.

Bir öğrenci, o anları kayıt altına alan bir güvenlik görevlisine “Çekin. Siz kimi kimden koruyorsunuz? Ben bu okulun öğrencisi değil miyim?” dedi

KAMERAYA ÇEKEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Öğrencilere yapılan müdahale anları anbean kayıt altına alınırken, öğrencilerin görüntü almasına güvenlik ekipleri müdahale etti.

Öğrencilere yaka paça müdahale eden güvenlik ekipleri kendilerinin videoya alınmasını engellemeye çalışırken, bir güvenlik görevlisinin de müdahale anlarını telefon ile kayıt altına almaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

“İŞKENCE YAPIYORSUNUZ”

Yaka paça gözaltına alınan bir öğrenci sürüklenerek okuldan çıkarılmaya çalışılırken, öğrenciler, “İşkence yapıyorsunuz çocuğa, işkence yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterirken, bir güvenlik görevlisi de yanına gelen bir başka öğrenciye “Lan” diyerek ses yükseltti.

O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerinin 5,80 liradan 17 liraya tek seferde zamlanması öğrencilerden tarafından protesto edilmiş, fakat bu protestolar özel güvenlik ekipleri tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

İlgili Haberler
9 Eylül Üniversitesi'nde yemek zammı protestosu. Özel güvenlikçiler engellemeye çalıştı
Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı Kültür Sanat
Kedi Müzesi Beşiktaş’ta kapılarını açtı
Barcelona'ya Lewandowski şoku Spor
Barcelona'ya Lewandowski şoku
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada sigara görmek ne demek? Rüyada sigara görmek neye işaret?
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur Gündem
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu Gündem
4 öğretmenin can verdiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı: 2 kurum kusurlu
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Gündem
Otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi Dünya
Irak’taki düğün faciasında can kaybı 122'ye yükseldi