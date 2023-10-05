Üniversitede yemek zammını protesto eden öğrenciler gözaltına alındı

Editör: Serhat Ağa

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemek fiyatının 5,80 TL’den 17 TL’ye çıkarılmasın dair protestolarına bugün de devam etti.

Yemek ücretlerine bir anda gelen yüzde 200’lük zam oranına tepki gösteren öğrenciler protestolarına devam ederken Üniversitenin güvenlik ekipleri öğrencilerin protestolarına müdahale edip engellemeye çalıştı.

Güvenlik ekiplerinin müdahalesi üniversite öğrencileri tarafından anbean kayıt altına alındı.

“BU BENİM ANAYASAL HAKKIM”

Gözaltına alınan öğrencilerden birisi, kendisine müdahale eden özel güvenlik ekiplerine “Bu benim anayasal hakkım” diyerek seslendi.

Bir öğrenci, o anları kayıt altına alan bir güvenlik görevlisine “Çekin. Siz kimi kimden koruyorsunuz? Ben bu okulun öğrencisi değil miyim?” dedi

KAMERAYA ÇEKEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Öğrencilere yapılan müdahale anları anbean kayıt altına alınırken, öğrencilerin görüntü almasına güvenlik ekipleri müdahale etti.

Öğrencilere yaka paça müdahale eden güvenlik ekipleri kendilerinin videoya alınmasını engellemeye çalışırken, bir güvenlik görevlisinin de müdahale anlarını telefon ile kayıt altına almaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

“İŞKENCE YAPIYORSUNUZ”

Yaka paça gözaltına alınan bir öğrenci sürüklenerek okuldan çıkarılmaya çalışılırken, öğrenciler, “İşkence yapıyorsunuz çocuğa, işkence yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterirken, bir güvenlik görevlisi de yanına gelen bir başka öğrenciye “Lan” diyerek ses yükseltti.

O anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerinin 5,80 liradan 17 liraya tek seferde zamlanması öğrencilerden tarafından protesto edilmiş, fakat bu protestolar özel güvenlik ekipleri tarafından engellenmeye çalışılmıştı.