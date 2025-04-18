Üniversitelerde QR yoklaması! Eyleme katılanlar fişlenecek

Siyaset sahnesinde gündeme gelen kimi olaylara tepki olarak ilk üniversiteler harekete geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve diploma iptaline yönelik süreçte de üniversiteler adeta geniş katılımlı eylemlerin fitilini ateşlemişti.

Bazı üniversiteler, akademisyen ve öğrencilerin eylemlere katılıp katılmadığını denetleyecek tepki çeken bir adım atıyor.

ÜNİVERSİTELERDE QR YOKLAMASI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Hacettepe Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi başta olmak üzere bazı yükseköğretim kurumları, "QR Kod Yoklaması" dönemi başlatıyor.

Kampüs içinde olmalarına rağmen derse girmek yerine eylemlere katılan öğrenci ve akademisyenler, amfilerdeki "QR Kod Yoklaması" ile anında tespit edilecek.

‘Kare kod okutma’ şartını değerlendiren üniversiteliler "Hacettepe’de artık öğrenciler ve hocalarının kampüste derslikte mi yoksa eylemde mi oldukları rektörlükçe tespit edilecek. Akıllı telefonlara, QR kod yüklenip, amfide derse girerken okutulması istendi. Derse girmek için telefonlara karekod indirilip, amfideki dijital ekrana okutulması şartı koşuluyor. Öğrenciler ve hocalarımız, ‘Akıllı telefonumuz yok. Telefonum hiç yok. Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Turan o zaman bize akıllı cep telefon alsın’ dedi. Üniversite gençliğini QR kodla takip ederek susturamazlar" ifadelerini kullandı.

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