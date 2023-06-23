Üniversitelere zam geliyor. Gelecek zammı duyan veliler şaşkın

YKS sonrası sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler tercihlerini yapmaya başlayacak. Ancak vakıf üniversitelerinin kayıt ücretleri hem velileri hem de öğrencileri şok ediyor. Üniversitelere geçen seneye oranla yüzde 70 ile yüzde 100 arasında zam yapıldı.

Üniversitelere zam geliyor. Gelecek zammı duyan veliler şaşkın

Geçen hafta sonu YKS-2023 sınavı gerçekleştirildi. Sınavın sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Öğrenciler ve velilerinin bu sınavdan sonra gözleri vakıf üniversitelerinin açıklayacağı yıllık fiyatlara yöneldi. Öğrenciler devlet üniversitelerini kazanamayacaksa vakıf üniversitelerini seçecek ancak asgari ücrete yapılan zammın üniversitelerde erimemesi için vatandaşlar bütçelerine uygun üniversiteleri seçmek zorunda. Üniversite sınavına giren adaylara, ‘İlk tercihte bizi seçin' diyen vakıf üniversiteleri, “Tercih Bursu” adı altında, adaylardan kayıt sözü almaya başladı.

BURS TEKLİFİ YAPILIYOR

YKS sonucuna göre tercih yapacak öğrencilerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. İlk beş tercihine seçilen üniversitenin çıkması durumunda öğrenciye yüzde 50 bursa ek olarak, yüzde 25 burs daha vermeye başladılar.

Tıp okumak isteyen bir öğrenci 2022 yılında 153 bin 310 TL olan üniversite, bu yıl yüzde 89.4 zamlandı ve 290 bin 480 TL'ye çıkarıldı.

Lisans bölümlerinin ücretleri bölümüne göre 80 bin TL'den başlıyor.

KAYIT İŞLEMİNDE GEÇ KALINIRSA İNDİRİM YAPILMIYOR

Kayıt yenilemeyi Eylül ayına bırakanlara vakıf üniversiteleri tarafından indirim uygulanmayacağı duyuruldu.

Fiyatları gören veliler hayat pahalılığı karşısında kara kara düşünürken, asgari ücrete yapılan zammın eridiğini gören öğrenciler de hangi bölümü tercih etmekte zorlanmasının yanında üniversite ücretlerinin nasıl karşılayacağını merak ediyor.

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