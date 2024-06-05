Üniversiteli genç serinlemek isterken boğuldu

Bu üzücü olay, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki Tersaneler bölgesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, serinlemek amacıyla üç arkadaşıyla denize giren Recep Mert Karaağaç, yüzme esnasında ansızın gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların yardımıyla başlatılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik tarafından denizde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, yaklaşık iki saat sonra suda baygın vaziyette bulunan Recep Mert Karaağaç kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan Karaağaç, acilen Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada durumu ciddiyetini koruyan genç, daha donanımlı bir hastaneye nakledildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Recep Mert Karaağaç'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Kara haberle sarsılan okul arkadaşları ve öğretim üyeleri büyük bir üzüntü içinde kaldı.

Yakın zamanda babasını kaybettiği öğrenilen Karaağaç'ın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksek Okulu'nun Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünde birinci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.