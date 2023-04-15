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Üniversiteli kız ölümden döndü

Bursa’da caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi alt geçidi kullanmadı. Yolun karşısına koşarak geçerken otomobilin çarpmasıyla savrulan genç kız, şans eseri hafif yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:21
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Üniversiteli kız ölümden döndü

Üniversiteli kız ölümden döndü
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İHA'nın haberine göre, kaza, Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 GL plakalı otomobil, alt geçidi ihlal ederek yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Nazlıcan B.’ye çarptı. Çapmanın şiddetiyle savrulan genç savruldu. 

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa aldı. Yaralı kız ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, hastaneye sevk edilen Nazlıcan B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise işyerlerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. başlatıldı.

 

 

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