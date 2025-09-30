Üniversiteli Sıla'nın şüphe dolu ölümü. Atladı mı, atıldı mı, düştü mü?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü’nde yaşanan trajik olay, üniversite camiasını yasa boğdu. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Sıla Ahsen Tuluk, Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu’nun 4. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Sarıyer’deki kampüste 27 Eylül 2025 gecesi meydana geldi.

Gürültüyü duyan diğer öğrenciler, durumu fark ederek hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, genç öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde kapsamlı bir inceleme başlattı.

Sıla’nın pencereden düşme nedeni henüz netleşmezken, intihar, kaza ya da cinayet ihtimalleri üzerinde duruluyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, yurt binasının güvenlik kameraları da mercek altına alındı.

Sıla’nın odasında bulunan eşyalar ve kişisel notları, soruşturma kapsamında detaylı şekilde inceleniyor. Üniversite yönetimi, olayla ilgili derin üzüntülerini ifade ederek, soruşturmaya tam destek verdiklerini açıkladı.

Sıla’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından cenaze, ailesine teslim edildi. Genç öğrencinin naaşı, memleketi Antalya’da defnedilecek.

Ailesi ve arkadaşları, Sıla’nın neşeli ve başarılı bir öğrenci olduğunu, böyle bir olayın şok etkisi yarattığını belirtti. Sosyal medyada da Sıla için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.