Üniversiteli Türk yurt dışında iki haftada nasıl 105 bin lira kazandığını anlattı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Üniversiteli Türk yurt dışında iki haftada nasıl 105 bin lira kazandığını anlattı

Sude isimli üniversite öğrencisi genç kız, bir video çekerek yurt dışında 2 haftada nasıl 3200 dolar(105 bin Türk lirası) kazandığını anlattı.

Sude isimli üniversite öğrencisi genç kız, Work and Travel ile ABD’ye gitti.

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Bir restoranda aşçı yardımcısı olarak çalışan üniversiteli Sude, kendisi gibi 10 öğrenciyle birlikte güzel ve büyük bir evde kalıyor.

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Kendilerine ait, bir oda, banyo ve tuvaletin de olduğunu söyleyen Sude, aylık 120 dolar kira verdiğini söyledi.

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Son çektiği videosunda ise maaş bordrosunu paylaştı.

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Saatlik 17 dolardan çalıştığını belirten Sude; 80 saat 17 dolar, 72 saat de 25,5 dolardan çalıştığını anlattı.

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İki haftada toplam 152 saat çalıştığını söyleyen üniversiteli kız, vergiler kesilince eline 3200 dolar yani 105 bin Türk Lirası geçtiğini açıkladı.

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Genç kız ayrıca ABD’ye gitmek için Work and Travel sürecinde toplam 4200 dolar harcadığını söyledi.

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