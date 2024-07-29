Üniversiteli Türk yurt dışında iki haftada nasıl 105 bin lira kazandığını anlattı

Sude isimli üniversite öğrencisi genç kız, Work and Travel ile ABD’ye gitti.

Bir restoranda aşçı yardımcısı olarak çalışan üniversiteli Sude, kendisi gibi 10 öğrenciyle birlikte güzel ve büyük bir evde kalıyor.

Kendilerine ait, bir oda, banyo ve tuvaletin de olduğunu söyleyen Sude, aylık 120 dolar kira verdiğini söyledi.

Son çektiği videosunda ise maaş bordrosunu paylaştı.

Saatlik 17 dolardan çalıştığını belirten Sude; 80 saat 17 dolar, 72 saat de 25,5 dolardan çalıştığını anlattı.

İki haftada toplam 152 saat çalıştığını söyleyen üniversiteli kız, vergiler kesilince eline 3200 dolar yani 105 bin Türk Lirası geçtiğini açıkladı.

Genç kız ayrıca ABD’ye gitmek için Work and Travel sürecinde toplam 4200 dolar harcadığını söyledi.