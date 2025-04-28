Üniversitenin diploma ‘iptal’ kararı yargıdan döndü. Emsal karar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesi tartışmaları sürerken, Kastamonu Üniversitesi’nin benzer bir diploma iptali kararı yargıdan döndü. 2024’te ortaya çıkan mahkeme kararına göre, Nuri Furkan Genç’in denklik gerekçesiyle iptal edilen diploması, yerel ve bölge idare mahkemelerince iade edildi.

HUKUK MÜCADELESİ

Nuri Furkan Genç, 2011-2013 yıllarında Türkiye’de lise eğitiminin bir bölümünü tamamladıktan sonra ABD’de eğitimine devam etti. 2016’da Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı denklik belgesiyle Kastamonu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’ne kaydoldu ve 2021’de mezun oldu.

Ancak 2023’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporuyla denklik belgesi hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Bunun üzerine Kastamonu Üniversitesi, Genç’in lisans diplomasını da iptal etti. Genç, yüksek lisans öğrencisiyken bir anda ortaokul mezunu sayıldı ve asker kaçağı olarak aranmaya başladı.

KAZANILMIŞ HAK

Genç’in avukatı Cihan Özer Özyaman, “kazanılmış—allık hak” savunmasıyla dava açtı. Adana İdare Mahkemesi, oy çokluğuyla diplomanın iptalini “açık hata” gerekçesiyle hukuka aykırı buldu. Mahkeme Başkanı’nın muhalefetine rağmen karar, Adana Bölge İdare Mahkemesi’nde oy birliğiyle Genç lehine sonuçlandı. Kastamonu İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri de iptal işlemini kaldırarak Genç’in diplomasını iade etti.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI

İmamoğlu’nun 1994’te İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduğu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden yatay geçiş yaptığı biliniyor. Ancak 2023’te YÖK’ün raporu ve ihbarlarla diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, 5 Mart 2025’te savcılıkta ifade verdi. 18 Mart’ta diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. İmamoğlu, daha önce dekanken diplomasının yasal olduğunu açıklayan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin istifa ettirildiğini duyurdu.

Genç’in davasındaki “açık hata” gerekçesi, İmamoğlu’nun diploma iptalinde de kullanıldı. CHP, İmamoğlu’ya yönelik süreci siyasi bir operasyon olarak niteliyor. Genç’in zaferi, benzer davalar için emsal teşkil edebilir. Kamuoyu, her iki davanın sonucunu yakından takip ediyor.

İmamoğlu’nun davasında yargı süreci devam ederken, Genç’in kazandığı hukuk zaferi, denklik ve diploma iptallerine ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Uzmanlar, bu kararların idari işlemlerin şeffaflığı ve hukuki güvenilirlik açısından önemine dikkat çekiyor.