Üniversitenin işçi alım kurasında büyük şüphe: Aynı isim iki kere çekildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde sürekli istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda işçi alımı yapıldı.

Kadroya alınacak işçileri belirlemek için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi üniversitenin resmi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlandı.

Görevli kişi kura çekiminde adaylarından birinin adını iki kez çekti.

Üst üste aynı ismin gelmesi üzerine görevli, "Okudum mu ben" diyerek kura çekimine devam etti.

İsmi iki kez çekilen adayın, buna rağmen asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.

Kuranın iptal edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Üniversite yönetimi ise konuya ilişkin sessizliğini sürdürüyor.