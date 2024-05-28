Üniversitesi öğrencileri için ücretsiz ring seferleri başladı

Final sınavları boyunca devam edecek olan uygulamanın ilk gününde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de öğrencilerle birlikte ring servisini kullandı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Zeyrek, gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıkları Kent Lokantaları ve Öğrenci Lokantaları projelerinden bahsetti. Öğrenciler, sınav haftasında başlayan bu ücretsiz hizmet için Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN ZEYREK: "ÖĞRENCİLERİN SESİNE KULAK VERİYORUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ring servisinde yaptığı konuşmada, “Manisa’da öğrencilerin sesine kulak vermeyen bir dönem sona erdi. Biz, temiz bir sayfa açtık ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Şu an sınav haftasına özel başlattığımız bu ücretsiz ring hattı, önümüzdeki yıl da devam edecek. Ayrıca, ulaşım sorunlarını çözmek için sefer sayılarını artırıyoruz. Gelecek yıl sabahları sıcak çorba ile başlayan bir hizmet sunacağız. Öğrencilerin bütçelerine ve damak zevkine hitap edecek Kent Lokantaları ve Öğrenci Lokantaları projelerimiz de yolda,” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, sağlanan ücretsiz ring hizmeti hakkında olumlu görüşler bildirdi ve Başkan Zeyrek’e teşekkürlerini iletti. Bu hizmetin hem zaman hem de maddi açıdan kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirttiler.