Üniversitesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Üniversitesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti

22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi.

ALKÜ yani Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören 22 yaşındaki Ceylan Demir, Oba Mahallesi’nde kaldığı yurtta yaşamını yitirdi.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan ise öğrencisi Ceylan Demir'in ölümüyle ilgili taziye mesajı yayınladı. Rektör yayınladığı mesajda derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek "Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" dedi.

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