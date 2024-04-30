Ünlü aktör cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Asteriks ve Oburiks filmiyle ünlenen Fransız oyuncu Gerard Depardieu, birkaç hafta önce cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini iddia etmişti.

Tacizlerin, son yirmi senede film ve televizyon setlerinde veya halka açık yerlerde gerçekleştiği belirtilmişti. Gerard Depardieu’nun avukatı, 75 yaşındaki oyuncunun suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

SERBEST BIRAKILDI

Son olarak Fransız polisi, oyuncu Gerard Depardieu'yu cinsel saldırı vakaları ile ilgili ifade vermeye çağırdı.

Ünlü oyuncu ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınarak birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

YARGILANACAK

Kısa bir süre sonra savcılar Depardieu'nun 2021'deki saldırı iddiaları sebebiyle Ekim ayında mahkemeye çıkacağı aktarıldı.

TECAVÜZLE SUÇLANMIŞTI

Diğer yandan Depardieu, sinema oyuncusu Charlotte Arnould tarafından 2020 senesinin Aralık ayında tecavüzle suçlanmıştı.

Charlotte Arnould, ünlü oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması getiren ve bunları Mediapart’a aktaran 13 kadının içinde yer almıyor.