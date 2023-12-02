Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi

Bir dönem Türk Hava Yolları’nın reklam yüzü olan 86 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman’ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.

Serpil Demir
Ünlü aktörün son hali hayranlarını endişelendirdi

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör Morgan Freeman New York'ta bir binadan korumaları eşliğinde çıkarken görüntülendi. Freeman'ın yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bitkin halinin devam ettiği kameralara yansıdı.

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MORGAN FREEMAN NEDEN ELDİVEN TAKIYOR

Oyuncu, fibromiyaljiye sahip olmasından ötürü sürekli olarak eldiven takmakta. Geçirdiği bir kaza sonucu acısını azaltmak amacıyla elini sıkan bir eldiven giymekte. Morgan Freeman yürürken, koltuktan kalkarken, hatta yanlış bir adım atarken bile o acıyı hissedebiliyor.

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