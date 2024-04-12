Ünlü alışveriş merkezinde akıl almaz hırsızlık. Tam 65 bin dolar değerinde

Bildirilene göre, şehrin ünlü Takashimaya alışveriş merkezinin Nihombaşi bölgesinde, yaklaşık 10 milyon yen (65 bin dolar) değerindeki bir saf altın çay bardağı çalındı.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, hırsızlık olayı merkezin 8. katında gerçekleşti.

Promosyon amaçlı sergilenen ürünlerin bulunduğu bir vitrinden, kilitlenmemiş olduğu anlaşılan bir çay bardağı kayboldu.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler, 20'li veya 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişinin, çay bardağını vitrinden alıp sırt çantasına yerleştirdiğini ortaya çıkardı.

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri hızla olay yerine geldi ve şüphelinin güneş gözlüğü, gri tişört ve siyah pantolon giydiğini tespit etti.

Promosyon etkinliği sırasında güvenlik görevlileri mevcut olmasına rağmen, hırsızlık olayının ilk 20 dakikada fark edilmediği belirtildi.

Polis, şüpheliyi bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.