Ünlü araştırma şirketinden Saray'ı mutlu edecek anket

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP, 47 yıl aradan sonra Türkiye genelinde birinci parti konumuna yükselirken, AKP ilk kez ikinci sıraya gerilemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayında yaptığı konuşmada, CHP’nin birinci parti olarak iktidara geleceğini ifade etti. Ancak Metropoll Araştırma'nın ağustos ayında yayımladığı son ankete göre, AKP yeniden birinci parti oldu.

AKP'li kaynaklar, ekonomik zorluklar ve diğer nedenlerle başka partilere oy veren seçmenlerin, yerel hizmetlerde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle oylarını geri verdiğini belirtti.

Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP yöneticileri, “Partiden kaçan oyların beklenenden daha hızlı bir şekilde geri döndüğünü” ifade etti.

AKP'LİLER SONUÇTAN MEMNUN

AKP kurmayları, sahadaki gözlemlerini “Özellikle AK Parti’den CHP’ye veya başka partilere geçen belediyelerde vatandaş şunu gördü: Seçim öncesi verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Talepler çok ama çözüm yok. Seçmen bize bir ihtar vermişti, ama bugün konfor alanının bozulmasından çok rahatsız. Enflasyonda düşüşün başlaması ekonomiye olan güveni artırdı. Vatandaş bir kez daha kime güveneceğini gördü. Muhalefetin çare olmayacağını anladı. Özellikle belediyelerdeki akraba atamaları nedeniyle vatandaş kızgın” şeklinde anlattı.