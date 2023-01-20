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  • Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı

Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı

Seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı sorusu gündemdeki yerini korurken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Astrolog Didem Şarman 14 Mayıs öncesi olacakları sıraladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:10
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Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu

Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası gözler Meclis’ten çıkacak karara çevrildi. Meclis’in onay vermesi durumunda seçimler erkene alabilir ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan kararname imzalayarak erken seçim ilan edebilir. Seçimin erkene alınma kararının çıkması sonrasında ise gözler YSK’nın açıklayacağı seçim takvimine çevrilecek.

“SEÇİMLER ERTELENEBİLİR” İDDİASI”

Seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusu gündemde olmaya devam ederken çarpıcı bir iddia geldi. Astrolog Didem Şarman, normal şartlarda seçimi muhalefetin kazanma ihtimali olduğunu belirterek, merakla beklenen seçimin ertelenme ihtimali olabileceğini iddia etti.

Şarman’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Seçim 14 Mayıs'ta yapılamayacak, ertelenecek. Türkiye uluslararası bir çatışma ortamına girebilir ya da çok önemli bir siyasi ismin başına bir şey gelmesiyle seçimler kaosa dönüşebilir. Dolayısıyla seçimler iptal edilebilir."

 

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M. T
20.01.2023 16:10
Falcı değiliz ama bizde aynen bunları düşünüyor ve korkuyoruz.  
 
vatandaş
20.01.2023 16:02
bu söylenenleri erdoğan kolaylıkl Hlleder ve ülkenin umurunda olmadığını gösterir.  
 
Ufuk kemal Yozgatlı
20.01.2023 16:02
Bunu anlamak icin astrolog olmaya gerek yok Zaten cahillikle savaşıyoruz bi de amerikanin yunanistanin bizi vurmasi biseyi deistirmez  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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