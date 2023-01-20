Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs tarihini işaret etmesi sonrası gözler Meclis’ten çıkacak karara çevrildi. Meclis’in onay vermesi durumunda seçimler erkene alabilir ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan kararname imzalayarak erken seçim ilan edebilir. Seçimin erkene alınma kararının çıkması sonrasında ise gözler YSK’nın açıklayacağı seçim takvimine çevrilecek.

“SEÇİMLER ERTELENEBİLİR” İDDİASI”

Seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusu gündemde olmaya devam ederken çarpıcı bir iddia geldi. Astrolog Didem Şarman, normal şartlarda seçimi muhalefetin kazanma ihtimali olduğunu belirterek, merakla beklenen seçimin ertelenme ihtimali olabileceğini iddia etti.

Şarman’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Seçim 14 Mayıs'ta yapılamayacak, ertelenecek. Türkiye uluslararası bir çatışma ortamına girebilir ya da çok önemli bir siyasi ismin başına bir şey gelmesiyle seçimler kaosa dönüşebilir. Dolayısıyla seçimler iptal edilebilir."