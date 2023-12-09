Ünlü baklavacıda kaşla göz arası hırsızlık kameraya yansıdı

Üsküdar’da ünlü bir baklavacının şubesine giren bir şahıs, tatlı siparişini beklediği sırada tezgahtarın ceketinden el çabukluğuyla cüzdanını çaldı.

KAYNAK: İHA
Ünlü baklavacıda kaşla göz arası hırsızlık kameraya yansıdı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Murat Reis Mahallesi’nde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 10.50 sıralarında, ünlü bir baklavacı dükkanına giren bir şahıs, tezgahtara şekerpare almak istediğini söyledi.

O esnada arkasını dönerek tatlıyı kutuya koymaya başlayan tezgahtarı gören hırsız, sandalyede ceketin asılı olduğunu gördü. Şahıs, yanında bulunan boş sandalyeye oturarak tezgahtarla konuşmaya devam etti.

“AĞABEY, TATLI BİR KİLO OLSUN”
Tam bu sırada eliyle ceketi yoklayan şahıs, el çabukluğuyla içerisinde bin 800 lira olan cüzdanı çalarak arka cebine koydu. Cüzdanı çaldıktan sonra soğukkanlı ve rahat tavırlarla ayağa kalkan şahıs, “Ağabey, tatlı bir kilo olsun” diyerek rahat tavırlarla siparişini beklemeye başladı. Şahıs, siparişini aldıktan sonra içinde para bulunan cüzdanla birlikte gözden kayboldu. Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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