Ünlü banka TCMB’yi nasıl değerlendirdi

Bankanın analizinde başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesinin daha fazla faiz artırımı için alan açtığı vurguladı.

Enflasyon baskısının yakın zamanda artacağı söyleyen, Deutsche Bank stratejistleri, yeni TCMB Başkanı'nın atanmasıyla beraber, 250 baz puan hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan gördüklerini, 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadığını belirtti.

Banka, bu yıl herhangi bir faiz indirimi beklemediğine yönelik görüş söyledi.

Piyasaların ise 2025 yılı için kademeli bir düşüş döngüsünü fiyatlayacağı tahmininde bulundu.