Ünlü boğa yarışı festivali başladı

Orjinal adıyla Pamplona Bull Run 2024, her yıl Temmuz ayının başında kentte düzenlenen dokuz günlük San Fermín Festivali'nin bir parçası. Festival, öğle saatlerinde binlerce izleyicinin önünde belediye binası balkonundan işaret fişeğinin fırlatılmasıyla yapılan geleneksel Chupinazo" ile resmen başladı.

Pamplona şehrinin azizi kabul edilen San Fermín'e adanan festivalde çok sayıda konser ve geçit töreni düzenlenirken, boğa koşuları ve boğa güreşleri festivalin en önemli etkinlikleridir.

7-14 Temmuz tarihleri ​​arasında her gün yüzlerce kişi, ağırlıkları 600 kilogramın üzerinde olan altı devasa boğayı ve birkaç öküzü şehrin dar sokaklarından geçirerek akşamları boğa güreşlerinin düzenlendiği arenaya taşıyacak. 875 metre uzunluğundaki parkurda her yıl çok sayıda kişinin yaralanıyor. Hatta bir keresinde Acun Ilıcalı'nın burada ölümle burun buruna geldiği de biliniyor.

Festivalin açılış töreni on binlerce kişinin katılımıyla, renkli görüntülere sahne oldu. Törende açılan Filistin bayrakları dikkat çekti.

Hayvan hakları aktivistleri yıllardır boğa koşularına karşı protesto düzenliyor. Buna rağmen festival, başta Avrupa, Avustralya, Asya ve ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi çekmeye devam ediyor.