Ünlü boksör sevenleri tarafından anıldı

23 Nisan 2024 tarihinde Venezuela Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamayla dünyanın haberdar olduğu ölümünün ardından sevenleri Rodríguez'i unutmadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre kansızlık nedeniyle Karakas şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat eden ünlü boksör için tertip edilen anma merasimine çok sayıda boksör ve Rodríguez'i sevenler katıldı.

Anma merasiminde Rodríguez'in hayatını anlatan kısa bir filmin gösterilmesinin ardından ailesi ve arkadaşları ünlü boksör hakkında konuşma yaptı. Konuşmalar sırasında zaman zaman katılımcıların gözlerinin doldu, bazıları ise ünlü boksörün hayatını anlatan filmin sonunda göz yaşlarını tutamadı.

1968 Mexico City Olimpiyatları'nda finalde karşılaştığı Güney Koreli Jee Yong-Ju'yu yenerek hafif sıklet kategorisinde altın madalya kazanarak ülke tarihine geçti.

14 çocuklu bir ailede büyüyen Rodríguez, 1967 ve 1971 Pan Amerikan Oyunları'nda da ülkesi adına altın madalya kazandı.