Ünlü çift 400 milyon TL’lik evlerini satışa çıkardı

5 yıl önce Wall Street Journal'a konuşan Zeta-Jones, satın aldıkları nehir kıyısındaki muhteşem evi, "Irvington'daki evimizi satın aldığımda ailemizin burada birçok mutlu zamanlar paylaşacağını biliyordum ve biz de paylaştık" sözleri ile anlatmıştı.

23 yaşında bir oğulları (Dylan) ve 21 yaşında bir kızları (Carys) olan ünlü çift her iki çocuğu da evden taşındıkları için evlerini satmaya karar verdi.

Çift, evi 12 milyon dolar yani 395.805.600 TL’den satışa çıkardı.

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Zeta-Jones, "Artık hem oğlumuz hem de kızımız yuvayı terk ettiğine göre, satmak için doğru zaman gibi görünüyor" diyerek, zamanlarının çoğunu Bermuda ve Avrupa'da geçirmeyi planladıklarını ekledi.

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2000 yılında evlenen çift, 12 dönümlük araziyi 2019'da 4,5 milyon dolara satın aldı ve Longmeadow adını verdiği evi 1920'lerdeki orijinal özelliklerini koruyarak yeniledi.

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11.653 metrekarelik dört katlı malikane, Gürcü tarzı tuğla ve taş tasarımı sayesinde zenginlik ve zamansız bir ihtişam yayıyor ve sekiz yatak odası ve 12 banyo içeriyor.

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Evin birinci katında kapalı havuz, spor salonu ve dinlenme odası bulunmaktadır.

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Mutfak, beyaz fayanslı duvarlar, mermer tezgahlar ve altın donanım detaylarıyla modern bir çiftlik evi hissine sahiptir.

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Buna karşılık, oturma odası, alanı bir araya getiren temiz beyaz duvarlar ve mobilyalar ve göz alıcı modern sanat eserleri ile daha çağdaş bir estetiğe sahiptir.

Yemek odası, akşam yemeği partileri için uzun bir yemek masası barındırmaktadır ve bol miktarda doğal ışık alır.

Etkileyici mülkte, çok sayıda oturma alanı ve Hudson Nehri manzarasına sahip 30 metrelik bir teras bulunmaktadır.