Ünlü çift ani kararla İstanbul'u terk etti. Pişman olup olmadıklarını açıkladılar

Ani bir kararla Bodrum’a yerleşen Fettah Can, Cansu Kurtcu çifti, Bodrum’daki yaşantılarıyla alakalı Milliyet’e açıklamalarda bulundu.

Ünlü çift ani kararla İstanbul'u terk etti. Pişman olup olmadıklarını açıkladılar

Bir süre önce Bodrum’a yerleşen müzisyen çift Cansu Kurtcu ve Fettah Can, önceki gün ikiz çocuklarıyla görüntülendi.

Çift, Bodrum’daki hayatlarıyla ilgili soruya:

“İstanbul içinde bir yerden bir yere gidip gelmek bile zor. Bodrum çok güzel, çocukların da keyfi yerinde. Sanki her şeye yeniden başlamış gibiyiz. Çocukları okula bıraktıktan sonra denize gidiyoruz genelde. Müzik çalışmalarımız da devam ediyor” cevabını verdi.

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Bodrum'da sakin bir hayat yaşayan çifte zaman zaman aileleri de eşlik ediyor.

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Cansu Kurtcu ve Fettah Can ikizleri için yeni bir hayata başladı...

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