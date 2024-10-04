Ünlü çift düşman çatlattı

Country müzik yıldızı Blake Shelton, eşi Gwen Stefani’nin 55. doğum gününü Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla kutladı. 48 yaşındaki Shelton, 3 Ekim Perşembe günü yaptığı paylaşımda, “En sevdiğim kıza mutlu yıllar, güzel kızım @gwenstefani! Seni seviyorum!” notunu düştü.

Shelton’ın gönderisi, çiftin birlikte geçirdiği anlardan oluşan bir dizi fotoğraf içeriyordu. İlk fotoğrafta, ikisi kulaktan kulağa gülümserken yakın çekim bir özçekim yer aldı. Diğer fotoğraflarda ise Shelton ve Stefani’nin sahnede performans sergilediği anlar, Stefani’nin kucağında oturduğu bir kare ve ikilinin yan aynadan çekilmiş bir görüntüsü bulunuyordu.

Gwen Stefani de Instagram hikayelerinde bu gönderiyi ve çiftin yürüyüşte çekilmiş bir videosunu paylaştı. Stefani, “Kendime mutlu yıllar dilerim” diyerek doğum gününü kutladı. Ayrıca, 2021 yılında evlendiği Shelton ile açık hava manzarası önünde poz verdiği bir fotoğrafı ve ikilinin içki içtiği bir klibi de takipçileriyle paylaştı.

Stefani, 2 Ekim Çarşamba günü yayınlanan The Jennifer Hudson Show programında, Shelton’a aşık olmasının nedenlerinden birinin “gülmeden bir gün geçirememek” olduğunu belirtti. Yıldız isim ayrıca “Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani, ne olup bittiğinin bir önemi yok. Adamın çok sabrı ve kalbinde çok fazla nezaket var. Bu seni her geçen gün daha da mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.