Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok…

51 yaşındaki Amerikalı oyuncu Alyssa Milano ve kocası David Bugliari, Meksika'ya bir geziye çıktı.
Çift ve arkadaşları lüks bir süitte konakladı.
“Bu yer kesinlikle mükemmel.” diyen Alyssa Milano, Salı günü Instagram'da tatilinden birkaç fotoğraf paylaştı.
Alyssa Milano, 3.7 milyon takipçili hesabından, “Uzun vadeli konaklama, romantik bir kaçamak veya aile odaklı bir tatil için. Şiddetle tavsiye ederim.” diyerek tatil boyunca gülümsemeden duramadığını söyledi.
Geceliği 3 bin dolar yani 96.707,40 Türk Lirası olan süitte kişisel havuz, jakuzi, özel spor salonu, masaj odası, barbekü alanı, bahçe manzarası ve 24 saat konsiyerj hizmeti bulunuyor.
Gösterişli süitte açık duşlu banyolar, çift lavabo ve nihai rahatlama için geleneksel Onsen tik ağacından derin küvetler bulunmaktadır.
Ayrıca spa küveti, bilardo masası, açık hava duşu, gurme şef mutfağı, şık bir oturma odası, geniş bir yemek alanı ve konforlu yatak takımları ve dinlendirici nötr tonlar içeren şık, modern yatak odaları da bulunmaktadır.
Yatak odaları Japon estetiğinden ilham alan minimalist özelliklerle tasarlanmıştır.
İşte Alyssa Milano'nun paylaştığı tatil kareleri: