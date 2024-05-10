Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok…

Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok…
Kaynak: Haber Merkezi
Alyssa Milano ve kocası David Bugliari, Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde geceliği 3.000 dolarlık lüks bir süitte arkadaşlarıyla romantik bir çift kaçamağının tadını çıkardı.
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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 1

51 yaşındaki Amerikalı oyuncu Alyssa Milano ve kocası David Bugliari, Meksika'ya bir geziye çıktı.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 2

Çift ve arkadaşları lüks bir süitte konakladı.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 3

“Bu yer kesinlikle mükemmel.” diyen Alyssa Milano, Salı günü Instagram'da tatilinden birkaç fotoğraf paylaştı.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 4

Alyssa Milano, 3.7 milyon takipçili hesabından, “Uzun vadeli konaklama, romantik bir kaçamak veya aile odaklı bir tatil için. Şiddetle tavsiye ederim.” diyerek tatil boyunca gülümsemeden duramadığını söyledi.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 5

Geceliği 3 bin dolar yani 96.707,40 Türk Lirası olan süitte kişisel havuz, jakuzi, özel spor salonu, masaj odası, barbekü alanı, bahçe manzarası ve 24 saat konsiyerj hizmeti bulunuyor.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 6

Gösterişli süitte açık duşlu banyolar, çift lavabo ve nihai rahatlama için geleneksel Onsen tik ağacından derin küvetler bulunmaktadır.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 7

Ayrıca spa küveti, bilardo masası, açık hava duşu, gurme şef mutfağı, şık bir oturma odası, geniş bir yemek alanı ve konforlu yatak takımları ve dinlendirici nötr tonlar içeren şık, modern yatak odaları da bulunmaktadır.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 8

Yatak odaları Japon estetiğinden ilham alan minimalist özelliklerle tasarlanmıştır.

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 9

İşte Alyssa Milano'nun paylaştığı tatil kareleri:

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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 10
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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 11
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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 12
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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 13
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Ünlü çift geceliği 96 bin TL’lik süitte kaldı. İçinde yok yok… 14
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