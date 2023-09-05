Ünlü çift kara listeye alındı. Teknedeki uygunsuz görüntüleri olay olmuştu

Son dönemde evlilik iddiasıyla gündemden düşmeyen Kanye West ile Bianca Censori, İtalya tatilinde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olmuştu. Ünlü çiftle ilgili tur şirketinden açıklama geldi.

Ünlü çift kara listeye alındı. Teknedeki uygunsuz görüntüleri olay olmuştu

Geçtiğimiz yıllarda Kim Kardashian ile ayrılığı ve ardından da yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kanye West, son olarak müstehcen davranışlarıyla gündem oldu.

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Bir süredir aşk yaşadığı Bianca Censori ile Venedik'e giden West, tekneyle gezerken pantolonu düşük bir şekilde objektiflere yansımıştı. Bu hali günlerce konuşulan ünlü çifte tekneyi kiralayan tur şirketi Venezia Turismo Motoscafi, Daily Mail Australia Sunday'e açıklama yaptı.

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KARA LİSTEYE ALINDILAR

Şirketin açıklamasında, fotoğraflar kamuoyuna yansıyana kadar West'in teknede pantolonunu indirdiğinden habersiz olduklarını belirterek "Kaptan trafiği gözetmek zorundaydı ve bu yaşananları görmedi. Eğer görseydi derhal karaya çıkar ve haddini aşanları yetkililere bildirirlerdi" ifadeleri kullanıldı.

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Şirketin açıklamasında West ve Censori'nin uygunsuz görüntülerini kınanarak "Kendimizi bu tür eylem ve davranışlardan tamamen ayırıyoruz. Bay West ve eşi bundan böyle kesinlikle şirketimizin teknelerine kabul edilmeyecektir" denildi.

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