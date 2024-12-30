Ünlü çift Karayipler'de: DiCaprio ve Ceretti’den samimi görüntüler

Hollywood’un ünlü oyuncusu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Vittoria Ceretti ile birlikte Karayipler’in gözde tatil yerlerinden St. Barts’ta görüntülendi. Çift, berrak sular ve altın sarısı kumsallarda keyifli anlar yaşarken, hem samimi halleriyle hem de dinamik enerjileriyle dikkat çekti.

DiCaprio, sade siyah şortuyla doğal bir görünüm sergilerken, Vittoria Ceretti, cesur iki parçalı bikinisiyle plaj modasına iddialı bir dokunuş yaptı. İkili, denizde yüzüp eğlenirken objektiflere gülümseyen anlar sundu. Çiftin su üzerindeki küçük sevgi gösterileri ve kahkahaları, çevredeki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Geçtiğimiz yaz başlayan ilişkileriyle sık sık gündeme gelen DiCaprio ve Ceretti, yazdan bu yana aralıksız tatil yapıyor. İtalya, Fransa, Londra ve New York gibi dünya şehirlerinde romantik anlar yaşayan çift, birlikte geçirdikleri keyifli vakitlerle hayranlarından tam not alıyor. Aile ziyaretlerinden gece eğlencelerine uzanan yoğun programlarıyla, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdıkları gözlemleniyor.

Ünlü oyuncunun IMDb sayfasında birçok yeni proje yer alsa da, şu an için tatil modundan çıkmaya pek niyeti yok gibi görünüyor. Ancak DiCaprio’nun, yeni yapımlarına kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Vittoria Ceretti’nin de kariyerindeki yoğun temposuna bir süre ara vererek, bu tatilin tadını çıkardığı belirtiliyor.

Tatilin sonlanıp sonlanmayacağı belirsizliğini korurken, DiCaprio ve Ceretti’nin samimi ve eğlenceli halleri, hayranlarına ilham vermeye devam ediyor. Gün batımını birlikte izleyen çift, adeta anı yaşamanın ve streslerden arınmanın bir örneğini sergiliyor.