Ünlü çift nihayet boşandı

Hollywood'un ünlü çifti Jenna Dewan ve Channing Tatum, altı yıllık boşanma sürecini nihayet tamamladı. Jenna’nın 2018’de açtığı boşanma davası, mahkemenin resmî onayıyla sonuçlandı. Boşanmanın detayları kamuoyuna açıklanmasa da, ikili varlıklarının paylaşımı ve çocuk desteği konusunda anlaşmaya vardı.

Jenna Dewan Kimdir?

11 yaşındaki kızları Everly için ortak kararlar alındığı ve çiftin, velayet ve çocuk desteği düzenlemelerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi. TMZ'nin elde ettiği belgelere göre, boşanma sürecinin uzamasının sebebi, Channing'in davayı birden fazla bölmek istemesi oldu. Ancak her iki tarafın da artık yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu görülüyor.

Channing Tatum kimdir?

Jenna Dewan, boşanma sürecinin ardından Steve Kazee ile üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Öte yandan, Channing Tatum ise Zoe Kravitz ile yeni bir ilişkiye başladı. Çiftin, kişisel hayatlarındaki gelişmelere rağmen, boşanma sürecini dostane bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi. Böylece, 2018'de başlayan hukuki süreç sona erdi ve taraflar yollarına ayrı ayrı devam ediyor.