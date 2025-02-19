Ünlü çift yüzükleri taktı, sosyal medya yıkıldı

30 yaşındaki Kanadalı model Winnie Harlow ve 29 yaşındaki NBA oyuncusu Kyle Kuzma, sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyurdu. Harlow, Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla teklifin detaylarını açıkladı. Teklif, özel olarak süslenmiş bir jet içinde gerçekleşti. Kuzma, sevgilisi için uçağı kırmızı güllerle donatarak romantik bir ortam hazırladı.

ÜNLÜLERDEN TEBRİK YAĞDI

Winnie Harlow’un nişan haberine hayranlarının yanı sıra ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Oyuncu Keke Palmer, "Sizin adınıza çok mutluyum!" derken, şarkıcı Chloe Bailey ise "Yayyyy!" diyerek kalp ve alev emojileriyle çifti kutladı. Ünlü şarkıcı Julia Michaels da tebriklerini sunanlar arasındaydı.

HARLOW HABERSİZDİ

Harlow, moda dergisi Vogue’a verdiği röportajda teklifin kendisi için tam bir sürpriz olduğunu belirtti. Kuzma, romantik bir hafta sonu tatili bahanesiyle sevgilisini kandırarak onu özel bir jete bindirdi. Harlow, "Her şey Sevgililer Günü için hazırlanmış gibi görünüyordu. Bunun bir nişan teklifi olduğunu aklımdan bile geçirmedim!" ifadelerini kullandı.

ÖZEL TASARIM YÜZÜK

Kuzma, teklif sırasında sevgilisine özel bir şiir okuyarak duygusal anlar yaşattı. Ardından diz çökerek "Benimle evlenir misin?" sorusunu yöneltti. Harlow ise hiç düşünmeden "Evet" dedi. Teklifin bir diğer sürprizi de özel tasarım yüzüktü. Oval kesimli, 8,5 karatlık nişan yüzüğü için Kuzma üç ay boyunca titiz bir çalışma yürüttü. "Onun zarif, zamansız ve sade güzelliğini yansıtan bir yüzük yapmak istedim," diyen basketbolcu, tasarımı kendisinin çizdiğini belirtti.

YAKIN ÇEVRELERİ DE KUTLAMALARA KATILDI

Çift, özel uçak yolculuğunun ardından destinasyonlarına ulaştıklarında sevdikleri tarafından karşılandı. Bu da Kuzma’nın aylar öncesinden planladığı bir diğer sürprizdi. "İkimiz de çok mutluyuz," diyen Harlow, hayal bile edemeyeceği kadar özel bir an yaşadığını dile getirdi.