Ünlü çiftin 4 yıllık evliliği bitiyor. Ayrılığın nedeni ortaya çıktı

Amerikalı oyuncu Joshua Jackson (45) ve İngiliz model Jodie Turner-Smith (37) çifti boşanıyor. Mahkemeye yapılan başvuruda ikilinin ayrılık tarihinin 13 Eylül olduğu ortaya çıktı.

Boşanma haberinin çıkmasının ardından hayranlarını şaşırtan ayrıntı, çiftin en son kameralar karşısına birlikte çıkışının bu tarihten bir gün önce olmasıydı.

Çift 12 Eylül'de New York Moda Haftası kapsamında yapılan COS defilesine katılmıştı.

Çiftin boşanma gerekçesi, mahkeme belgelerinde "şiddetli geçimsizlik" olarak yer aldı. Çiftin üç yaşında bir kızı bulunuyor. İkilinin kızlarının velayetini paylaşmak istediği öğrenildi.

