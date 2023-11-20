Ünlü çiftten sevindiren haber. Konserde açıkladı

Ünlü aktör Robert Pattinson ile aşk yaşayan şarkıcı Suki Waterhouse sahne aldığı bir festivalde hamile olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü çiftten sevindiren haber. Konserde açıkladı

Ünlü oyuncu Robert Pattinson ile şarkıcı Suki Waterhouse'un aşkı tam gaz devam ediyor.

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31 yaşındaki Waterhouse, Mexico City'deki Corona Festivali'nde sahne alırken hamile olduğunu açıkladı. Bu beklenen haberle çift, mutlu bir bebek haberiyle sevenlerini sevindirdi.

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Suki Waterhouse, 37 yaşındaki ünlü aktörle olan ilişkisini şu sözlerle duyurdu:
"Yaptığım başka bir şeyden dikkatinizi dağıtmak için ışıltılı bir şeyler giymeyi düşündüm. İşe yaradığından emin değilim."

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Sahnedeki parıltılı kıyafetiyle dikkat çeken Waterhouse, mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Çift, Temmuz 2018'de ilk kez görüntülendikten sonra ilişkilerini sık sık medyadan uzak yaşamayı tercih etti. Şubat ayında verdiği bir röportajda Waterhouse, Pattinson ile yaşadığı aşkı anlatarak, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor" demişti.

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