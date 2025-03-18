Ünlü çikolata markasına acilen toplatma kararı! Tüketirken dikkat

Yurt dışında her markette satılan ünlü çikolata markası sevenlerini şok etti. Ürünlerin raflardan toplatılmasına karar verildi.

"YEMEYİN" UYARISI EKLENDİ

Yurt dışında birçok mağazada satışa sunulan popüler çikolatalı atıştırmalık Lokumella Mini Fıstık Barları, süt alerjisi riski sebebiyle acil olarak toplatılma kararı alındı. Ürünlerin üzerine, tüketilmemesi gerektiğini ifade eden "Yemeyin" uyarısı yapıldı.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer, ürünlerin içeriğinde etikette olmayan süt izleri bulunduğunu ve bu durumun süt alerjisi ya da laktoz intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabileceğini ifade etti. Geri çağrılan ürünlerin Ocak ve Mart 2025 tarihlerinde satılan iki farklı partiye ait olduğu duyuruldu.

"BU DURUM ALERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİR"

Ürünün perakendecisi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Güvenlik sebebiyle Lokumella Mini Fıstık Barlarını acil olarak toplatma kararı aldık. İçeriğinde belirtilmeyen süt bulunuyor ve bu durum alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer ürünü satın aldıysanız ve süt alerjiniz varsa, lütfen tüketmeyin ve en yakın TK Maxx veya Homesense mağazasına iade edin. İade edilen ürünler için tam ücret iadesi veya değişim yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.