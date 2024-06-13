Ünlü dizi oyuncusu gözaltına alındı

Yalova merkezli 5 ilde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN SAVCILIKTA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası'nda devre mülk soruşturması gerçekleştirildi. "Devre mülk tatili" adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

ÜNLÜ OYUNCU YUSUF ATALA DA GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler arasında Yaprak Dökümü diziyle tanınan Ahmet karakterine hayat veren Yusuf Atala'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine “Ücretsiz tatil kazandınız.” vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlıların, ücretsiz tatil vaadiyle otele gelenleri devre mülk satın almaya ikna etmeye çalıştıkları ortaya çıkmıştı.

21 AYRI ŞİRKET KURARAK EYLEMLERİNE DEVAM ETMİŞLER

Şüphelilerden bazılarının, müşteri gibi davranıp sözde devre mülk satın aldığına ilişkin anonslar yapıldığı, sözleşmedeki tarihlerde boş yer olmadığını ileri sürerek kırmızı dönem satışı olarak adlandırdıkları bir üst kategoriye geçmeye ikna etmeye çalıştıkları, bazılarının bu tuzağa düşüp ikinci kez dolandırıldığı da tespit edilmişti.

Zanlıların, savcılığa şikayet edenlerin kendilerine ulaşmaması için 21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam ettiği anlaşıldı. Muhatap bulamayan mağdurların, işten ayrılırken bilgilerini alan eski çalışanlar tarafından yüksek karla satış yapma vaadiyle bir kez daha tuzağa düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

YABANCI YATIRIMCILARA YÜKSEK KARLA SATIŞ VAADİ

Mağdurları arayarak yabancı yatırımcılara yüksek karla satış vaadinde bulunan eski çalışanların, kredi çektirerek, katkı payı ödeterek haksız kazanç sağladıkları tespitinde bulunulmuştu.

Nitelikli dolandırıcılık eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 29 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.