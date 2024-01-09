Ünlü dizide tarikatları kızdıracak sahne. Gerçeği anlatan diyalog

Star TV'de yayınlanan 'Ömer' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümündeki bir sahne sosyal medyada gündem oldu.

Selahattin Paşalı, Barış Falay, Onur Bilge, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla dikkat çeken dizinin dün akşamki bölümünde tarikatlara gönderme yapıldı.

"ALLAH'TAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZ"

Dizide Ömer (Selahattin Paşalı) ve babası Reşat (Barış Falay) bir tarikat toplantısında 'Nureddin Efendi' isimli hocanın "Ailenize ve Sahip olduğunuz kadınlarınıza söz geçireceksiniz” sözleri üzerine Reşat (Barış Falay) “Bırak bu hurafeleri Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz Nurettin Efendi… " sözleriyle tepki gösterdi.

"EY MÜSLÜMANLAR UYANIN"

‘Nurettin Efendi’nin karşısına geçen Reşat, şunları söyledi:

“ Sözüm ona din adına konuşup Kuran’a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insanlar ama en çok da gençleri soğuttunuz dinden. Din adına konuşacaksan Allah’ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil! Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin başını döndürmüş bu dünya hayatı. Bu evler, arabalar, korumalar… Gerçek inananlar din adına sadece Allah’ın kelamına inanırlar ve dinde sadece O’nun elçisini örnek alırlar. Allah’tan başka kimseye de kulluk ve secde etmezler. Ey Müslümanlar, uyanın! Bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin!”

"HAKİKATI KURAN-I KERİM'DE ARAYIN"

Ömer ise babasına destek vererek “Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim’de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah’ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran’da hiçbir yeri yok!” dedi.