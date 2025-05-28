Ünlü dondurma markası iflasın pençesinde. 500 şubesi var

ABD’nin köklü dondurma zinciri Thrifty Ice Cream, ana şirketi Rite Aid’in iflas başvurusuyla zor günler yaşıyor. 80 yıllık geçmişiyle nostalji ve yenilikçi tatlar sunan marka, ülke genelinde 500’den fazla şubesiyle tanınıyor.

Ancak Rite Aid’in finansal çöküşü, Thrifty’nin tezgahlarını tehdit ediyor. Kare şeklindeki dondurma kapları ve el yapımı üretimle sadık bir müşteri kitlesine sahip olan marka, bu krizden nasıl çıkacağı merak konusu.

Rite Aid’in iflas süreci, Thrifty’nin şubelerinin bağımsız olarak satılamaması nedeniyle kapanma riskini artırıyor. Çoğu tezgah, eczane zinciri Rite Aid mağazaları içinde yer alıyor ve bu mağazaların kapanmasıyla Thrifty’nin varlığı da tehlikeye giriyor.

Yine de markanın dondurmaları, bazı süpermarketlerde ve bağımsız tezgahlarda bulunmaya devam ediyor. Thrifty’nin ikonik tatları, özellikle çikolata ve naber aromaları, tüketiciler arasında hâlâ popüler.

Markanın geleceği, bir yatırımcının devreye girip Thrifty’yi kurtarmasına bağlı. İflas sürecindeki gelişmeler, bu efsanevi zincirin kaderini belirleyecek. Uzmanlar, Thrifty’nin güçlü marka değeri sayesinde potansiyel alıcılar çekebileceğini düşünüyor.

Ancak, yeni bir sahip çıkmazsa, 1940’lardan beri dondurma severlerin favorisi olan Thrifty, tarihin tozlu sayfalarına karışabilir. Şirketin hayatta kalması için sektördeki hareketlilik ve tüketici desteği kritik önem taşıyor.