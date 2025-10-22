MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Öcalan Meclis’e gelsin örgütünün kapattığını açıklasın umut hakkından faydalansın” diyerek başlattığı 2.PKK açılımı süreci başlatmıştı.

PKK açılımı Meclis’teki komisyonla devam ediyor.

Ekonomist Bartu Soral, Meltem TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bartu Soral, “CHP, Öcalan-Bahçeli-Erdoğan koalisyonuna girmeseydi oyu artmıştı. Türk halkı Öcalan'ın elini sıkana oy vermez! Açılım komisyonu 1-2 aya kalmaz dağılır” ifadelerini kullandı.

Soral’ın açıklamaları şu şekilde:

“ŞİMDİ TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI TEHLİKE BU”

“Öyle yapıyorlar ki, PKK Kürt sorunu, PKK Kürt, PKK Kürt, hop. Burada bir algı operasyonu var. Bu bir beşinci kol faaliyeti ve ne ilginçtir? Hani halkımız anlamaz ama siyasiler de sürekli Kürt seçmen, pardon. Türkiye Cumhuriyeti'ne kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. Ve Anayasa'nın 66. maddesi Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür der. Burası bir ulus devlet. Onu parçalarsan ki etnik soğuklukla yaratılmak istenen bu aslında.

Yugoslavya benzeri bir vaziyete gelir. Şimdi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehlike bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapması lazım geldiği net. Ama bu konuda doğru söylemleri şimdiye kadar geliştirebilmiş değil.

“TÜRK MİLLETİ, ÖCALAN'IN ELİNİ SIKANA OY VERMEZ”

Mesela son olarak şunu söyleyeyim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, Öcalan'ın kurdurduğu komisyona, Öcalan'ın, Bahçeli, Erdoğan komisyonuna biz, Türkiye'de demokrasi bu kadar katledilirken, belediye başkanlarımız usulsüz, hukuksuz biçimde hapsedilmişken biz buraya girmeyiz deyip yalnızlaştırsaydı oyu bugün yapmıştı.

Bakın iddia ederim, bakın çok net söylüyorum. Türk milleti, Öcalan'ın elini sıkana oy vermez. Birinci açılımda söylemiştim bunu, ben aklı çıktım. Şimdi de böyledir. Bir not olarak da şunu söyleyip, masa dediğimiz şey 1,5-2 aya dağılır gider.”