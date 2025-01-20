Ünlü ekonomist doların bomba gibi patlayacağı tarihi açıkladı. Paçalar tutuşacak

Ünlü ekonomi yorumcusu Selçuk Geçer, dolar kuruyla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Geçer, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonlarına doğru doların 70 TL’ye ulaşabileceğini öngördü.

Bu açıklama, döviz piyasasında yaşanabilecek olası dalgalanmaların endişe yarattığı bir dönemde geldi. Geçer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüksek döviz rezervlerine rağmen kurdaki büyük hareketliliğin önüne geçilemeyeceğini belirtti.

Geçer’in tahmini, döviz kurundaki dalgalanmanın yatırımcılar arasında belirsizlik yarattığı ve piyasaları tedirgin ettiği bir dönemde yapıldı. Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlü olması, kurdaki olası yükselişi engelleme konusunda yardımcı olsa da, Geçer, kur hareketlerinin özellikle yabancı yatırımcıların tercihleri ve küresel ekonomik gelişmelerle şekilleneceğini vurguladı. Bu durum, döviz kurunun kontrolden çıkması olasılığını gündeme getiriyor.

"TEDİRGİNLİĞE YOL AÇTI"

2025’in Ocak ayında ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla birlikte Donald Trump’ın yeniden göreve başlaması, küresel piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yaratmıştı.

Trump’ın ekonomi politikaları ve bu politikaların küresel piyasalara yansımaları, döviz kurlarındaki dalgalanmayı derinleştiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu belirsizlik ortamı, özellikle Türkiye’deki döviz piyasasında daha fazla tedirginliğe yol açtı.

Selçuk Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, doların 70 TL seviyesine çıkmasının “bazı güçlerin oyunları”yla mümkün olabileceğini söyledi.

Yatırımcıların, kurun yüksek seviyelere çıkmasından rahatsız olabileceklerine dikkat çeken Geçer, bu durumun piyasalarda büyük bir yükseliş yaratabileceğini belirtti. Doların mevcut seviyesinden memnun olanlar olsa da, Geçer’e göre, kurdaki artış kaçınılmaz hale gelebilir.

Bu açıklamalar, yatırımcılar arasında daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesine yol açarken, döviz kurundaki olası yükselişin Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri oluşturdu.