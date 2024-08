Ünlü ekonomist kapıdaki tehlikeyi açıkladı

Türkiye, uzun süredir ekonomik krizle mücadele ediyor. Yüksek enflasyon karşısında vatandaş alım gücünü gün be gün bitirdi.

EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Türkiye'deki ekonomik kriz, hızla büyürken, gıdan barınmaya her şeyin fiyatı uçtu. Marketteki pazarda çarşıda her yerde fiyatlar her gün yükselirken, vatandaş temel gıdadan her gün daha da uzaklaştı. Özellikle temel gıda ve enerji fiyatlarındaki artış, haneleri derinden sarstı.

DÖVİZ KURU YÜKSLEİŞ

Yüksek döviz kuru, ithalat maliyetlerini büyük oranda artırdı. Bu durum da enflasyonu yukarı yönlü tetikliyor. Dövizde görülen dalgalanmalı seyir, yatırımcı güvenini sarsarken, ekonomideki kırılmaları da beraberinde getiriyor.

“TÜRKİYE'Yİ HİPERENFLASYA TAŞIYORLAR!”

ENAG kurucusu Prof. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin hiperenflasyona doğru sürüklendiğindi söyledi.

Ekonomik belirsizlik, vatandaşların geleceğe ilişkin kaygılarını artırıyor. Tasarruf yapmanın zorlaştığı söz konusu dönemde, halkın alım gücünü korumak amacıyla hükümetin atacağı adımlar merakla bekleniyor.