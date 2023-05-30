Ünlü ekonomist TÜİK’in enflasyon oyununu ortaya çıkardı

TÜİK’in doğalgaz fiyatlarını enflasyon sepetinden çıkarma kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Ünlü ekonomist Hakan Kara söz konusu kararın arkasındaki enflasyon oyununu açıkladı.

Ünlü ekonomist TÜİK’in enflasyon oyununu ortaya çıkardı

Editör: Serkan Talan

TÜİK’ten enflasyon rakamlarının açıklanması öncesi flaş bir karar geldi. Karara göre, doğalgaz fiyatları mayıs ayı enflasyon hesaplamasına dahil edilmeyecek. Söz konusu karar, konut, cami ve ibadethanelere doğalgazın ücretsiz verilmesi nedeniyle alındı.

Açıklamada, bir yıllık 25 metreküpe kadar ücretsiz olacak doğalgaz tüketimine yönelik olarak da şu ifadelere yer verildi:

"İlgili EPDK kararında ayrıca, bu yıl haziran ayından itibaren konut abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasında, 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleriyle bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı hükmü de yer almaktadır. EPDK'nın bu kararı da, bu yıl haziran ayından kararın geçerlilik tarihi olan 2024 Mayıs ayına kadar yapılacak olan TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda yine Eurostat’ın önerileri doğrultusunda EPDK’dan il ve ay bazında ortalama hanehalkı doğalgaz tüketim verileri alınarak, tüketicinin 25 metreküpün üzerindeki kullanımları için metreküp başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır."

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TÜİK’İN ENFLASYON OYUNU ORTAYA ÇIKTI

TÜİK’in doğalgaz fiyatlarını enflasyon sepetinden çıkarma kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan Kara kararın arkasındaki asıl sebebi açıkladı. Kara, söz konusu kararla TÜİK’in enflasyonu aşağı çekmeyi amaçladığını söyledi. Karar, mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 40’ın altına inebileceğini belirtti.

Kara'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"TÜİK enflasyonu ölçerken ücretsiz doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulayacakmış. TÜFE'ye yansımasını tam kestirmek zor olsa da doğalgazın ağırlığının %2,9 olduğunu düşünürsek, enflasyonda sert düşüşe neden olabilir. Mayısta yıllık resmi enflasyon %40'ın altına inebilir.

"Doğalgazdaki Mayıs'ı aşağı çeken sıfır fiyat uygulaması Haziran'da TÜFE'yi tekrar yukarı sıçratır mı?" diye çok soru geliyor. Sıçratmaz çünkü sonraki aylarda da ilk 25m3 ücretsiz. Yazın fazla doğalgaz harcanmadığı düşünülürse Ekim-Kasım'a kadar muhtemelen endeksi düşük tutar."

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