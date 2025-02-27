Ünlü ekran yüzünün yeni görevi belli oldu

Sözcü TV’de ünlü ekran yüzüne yeni görev verildi.

Program Müdürü ve Program Yapımcısı Cansel Poyraz Akyol’un vedasının ardından Program Koordinatörlüğü görevine İpek Özbey getirildi.

Haberi, Alişer Delek’in istifasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Özgür Çakmakçı duyurdu.

Ünlü ekran yüzünün yeni adresi belli oldu

İPEK ÖZBEY KİMDİR?

1973'te İstanbul'da doğan İpek Özbey, gazeteciliğe İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken Günaydın'da başladı.

NTV, Cumhuriyet Gazetesi, Hürriyet ve CNN TÜRK'ün de aralarında bulunduğu pek çok gazete, dergi ve televizyon kanalında çalıştı. 2023 yılında Sözcü TV kadrosuna dahil oldu. Şimdi ise kariyerine Program Koordinatörü olarak devam edecek.