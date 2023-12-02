Ünlü estetikçiden annelere estetik uyarısı: Bunu kesinlikle önermiyoruz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, hamile kadınlarında doğum sırasında karın estetiği istemelerinin doğru olmadığını ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Ünlü estetikçiden annelere estetik uyarısı: Bunu kesinlikle önermiyoruz

Ünlü estetikçi Prof. Dr. Hayati Akbaş, bazı hamile kadınların sezaryenle beraber karındaki yağların da alınmasını istediğini belirtti.

Hayati Akbaş, “Bu kesinlikle kabul edilemez ve önerilemez bir durumdur. 'Annelik estetiği' adı altında karın estetiği yapıldığını duyuyoruz. Bu son derece yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Kesinlikle düşünülmemesi gereken bir durumdur” sözlerini kullandı.

“Bazen hamile hastalarımız ‘karnım çok büyüdü, genişledi, çocuk doğduktan sonra karnımda sarkmalar olacak, sezaryenle beraber yağların alınmasını istiyorum’ diyorlar. Bu kesinlikle kabul edilemez ve önerilemez bir durumdur. 'Annelik estetiği' adı altında karın estetiği yapıldığını duyuyoruz. Bu son derece yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Kesinlikle düşünülmemesi gereken bir durumdur. Doğum sürecinde hormonlardan dolayı kişini karnı büyümeye, karında çocuğa yer açılmaya başlar. Çocuk doğduktan sonra bollaşan ve yağ dolu olan karın bölgesi zamanla tekrar ters bir dönüşümle yavaş yavaş dönüşür." diyen Dr. Akbaş, "Doğum yapan hastalarımızın önemli bir kısmında tamamen normal bir hale gelir. Bir kısmında ise gevşeyerek biraz sarkık kalabilir. Doğum yaptıktan 1 yıldan sonra vücuttaki şekil bozukluğu eğer kadını rahatsız ediyorsa o zaman karın germe ameliyatı, yağ alma ameliyatı yapılabilir. Aksi takdirde doğum olayı sırasında düzgün bir karnım olsun gibi bir düşünceye masaya yatmak doğru değildir. Kesinlikle bilimsel, etik, doğru değildir." sözlerini kullandı.

Dr. Akbaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Hiçbir müdahale yapmadan kadının karnı ameliyat sonrası tekrardan vücut hormonlarının ve yapılan egzersizlerle eski haline gelecektir. Kadın 3 doğum yapmış ve doğum sonrası başka bir nedenle bize geliyor. Ben bir plastik cerrah olarak onun karnında en ufak bir iz dahi göremiyorum. Hatta daha önce doğum yaptınız mı diye sormak durumunda kalıyorum. Vücuda bu şansı vermek lazımdır. Vücuda bu şansı verdikten sonra 1 yıl süre geçti ve hala karında sarkma varsa, o sarkmalar kişinin psikolojisi, özgüvenini aşağıya çekiyorsa o zaman karın estetiği yapılabilir"

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