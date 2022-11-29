Fenomen Meriç Keskin Konya'daki barınaktan köpek sahiplendi

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

Instagram'daki esprili paylaşımlarıyla ilgiyle takip edilen Meriç Keskin, tartışmaların merkezindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplendiği köpek ile gündem oldu.

Keskin, bu defa Konya'dan sahiplendiği bakımsız haldeki köpek ile herkesi duygulandırdı.

'Ruhi' adını verdiği köpeği beklerken sabırsızlığını ve kavuşma anını paylaşan Keskin'in paylaşımına ünlü-ünsüz pek çok isimden yorum yağdı.

Ruhi'nin eve geldiği andan itibaren yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.

Pek çok ünlü ismin de yorum yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.