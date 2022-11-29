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Fenomen Meriç Keskin Konya'daki barınaktan köpek sahiplendi

Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bir köpeği sahiplendi. Köpeğin eve geldiğindeki mutluluğu herkesi duygulandırdı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:44
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Ünlü fenomen Meriç Keskin'in Konya'daki barınaktan sahiplendiği köpekle kavuştuğu anlar gündem oldu

Fenomen Meriç Keskin Konya'daki barınaktan köpek sahiplendi
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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. 

Instagram'daki esprili paylaşımlarıyla ilgiyle takip edilen Meriç Keskin, tartışmaların merkezindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplendiği köpek ile gündem oldu.

Keskin, bu defa Konya'dan sahiplendiği bakımsız haldeki köpek ile herkesi duygulandırdı. 

'Ruhi' adını verdiği köpeği beklerken sabırsızlığını ve kavuşma anını paylaşan Keskin'in paylaşımına ünlü-ünsüz pek çok isimden yorum yağdı.

Ruhi'nin eve geldiği andan itibaren yaşadığı mutluluk herkesi duygulandırdı.

Pek çok ünlü ismin de yorum yaptığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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