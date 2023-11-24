Ünlü fenomen torbacı çıktı. Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekiyordu

Motosikletiyle çektiği tehlikeli videolar ile tanınan ünlü fenomen, İstanbul'dan İzmir'e motosikletiyle uyuşturucu taşırken yakalandı. Fenomen ve iki arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Ünlü fenomen torbacı çıktı. Motosikletiyle birbirinden tehlikeli videolar çekiyordu

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni O.M.'nin kullandığı yarış motosikletinin ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir aracın uyuşturucu taşıdığını ve İzmir'e doğru geldiklerini tespit etti.

Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerince durdurulan yarış motosikleti ve araçta arama yapan polis ekipleri tarafından, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.M. ve diğer 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TEHLİKELİ SÜRÜŞLERİYLE TANINIYOR
Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan O.M., içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti.

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