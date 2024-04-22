Ünlü fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı. Ölümden döndü

Ersoy Özdem
Ünlü fenomen yaşadığı dehşet anları anlattı. Ölümden döndü
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz, geçirdiği trafik kazasını takipçileriyle paylaştı. “Korkunç bir Pazar” olarak nitelendirdiği bu olayı Instagram hesabından duyurdu.

Sosyal medya fenomenleri yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Fenomenlerin bu paylaşımları kısa zamanda çokça beğeni topladığı görünüyor.

Son olarak Rachel Araz trafik kazasında yaşadığı dehşet anlarını paylaştı.

Rachel Araz, 2016 yılında evlendiği eşi Sami Kirespi ile mutlu bir yuva kurmuş ve Şubat ayında üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

Galia ve Lionel adını verdikleri iki çocuklarından sonra, üçüncü çocuklarının cinsiyetini doğum anında öğrendi.

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Kazayı “Ölümden dönüş” olarak tanımlayan Araz, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Otoyolda en sol şeritte seyrederken, yanımdan gelen bir araç bana çarptı ve aracımı kontrol edilemez bir şekilde döndürdü. Hava yastıkları açıldı ve aracım durduğunda, başka bir çarpmanın olmaması için hemen dışarı fırlayıp çimenlere doğru koştum. Ambulans, polis ve hastane derken, şükürler olsun ki iyiyim. Ancak yaşadığım bu travma hâlâ aklımdan çıkmıyor. O anlarda, insanların trafik kazalarında nasıl hayatlarını kaybettiğini düşündüm. Ne kadar dikkatli olursanız olun, böyle bir şey başınıza gelebilir. Sinir sistemim altüst oldu ve sürekli ağlıyorum. Allah'ın koruması dışında hiçbir açıklama bulamıyorum. Neyse ki o an yanımda kimse yoktu, aksi halde yaşanabilecekleri düşünmek bile istemiyorum.”

Bu paylaşımla Araz, takipçilerine hem yaşadığı korkunç deneyimi aktarmış hem de trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

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KAZA GEÇİREN DİĞER SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ…

Ünye'de gerçekleşen bir trafik kazasında, sosyal medya fenomeni Metin Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi. Türk'ün en son gönderisi, babasının mezarı önünde çekilmiş bir fotoğraf olarak kaydedilmişti.

Tanınmış sosyal medya yıldızı Ünal Turan ve nişanlısı Ceylan Konat, bir trafik kazası geçirerek takipçilerini endişelendirdi. Turan, yaşananlar hakkında bilgi vermek üzere bir video yayınlama niyetini sosyal medyadan duyurdu.

Popüler sosyal medya kişiliği Melis Ayça Değirmencioğlu'nun bir kazaya karıştığı ve kazanın ardından ehliyetsiz bir sürücüye karşı ambulansta öfkesini dile getirdiği öğrenildi.

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