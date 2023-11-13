Ünlü fenomen yaşayan en seksi kadın seçildi

Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sınırları zorlamayı seviyor. Ünlü isim son olarak neredeyse yok gibi bikinisiyle pozlar verince "Yaşayan en seksi kadın" ilan edildi.

Ünlü fenomen yaşayan en seksi kadın seçildi

Demi Rose'dan sonra kıvrımlarıyla öne çıkan fenomenler arasında yer alan isimlerden biri de Apollonia Llewellyn.

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Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan ve 'Barbi' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sınırları zorlamayı seviyor.

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Güzel fenomen Apollonia Llewellyn, neredeyse görünmez altın bikinisiyle neredeyse çıplak poz verdikten sonra sosyal medyada gündem oldu.

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Yok gibi olan bikini tarzıyla yine adından söz ettiren fenomen hayranları tarafından bir anda 'yaşayan en seksi kadın' olarak ilan edildi.

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Sık sık benzer paylaşımlara imza atan fenomen ayrıca dünyanın dört bir yanındaki manzaraları görmek için jetlerle yaptığı yolcukları paylaşmasıyla da tanınıyor.

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Uzun süredir erotik pozları sayesinde kazanç elde eden fenomen fotoğrafları üzerinden para kazanmaya başladığı ilk ay 10.000 sterlin kazanmıştı.

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