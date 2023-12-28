Ünlü Fransız otomobil devi Citroën'den C3 atağı. Bir ayda 10 bin sipariş

Fransız otomobil devi Citroën C3 modeli 21 yıldan fazla yollarda. İlk üretildiği 2002 yılında bu yana 5 milyon 600 binin üzerinde C3 satan firma bu satış rakamıyla markanın efsanevi modeli 2 CV'yi tahtından etti. Citroën C3'le tarihinin en çok satan modeli unvanını aldı.

C3 4'ncü nesliyle de başarıya devam edeceğe benziyor. Yeni C3 Avrupa'da üretilen ilk B segmenti elektrikli otomobil olma özelliğine olmasıyla dikkat çekiyor.

Marka, siparişe açıldığı ilk bir ayda 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş almasıyla da ön plana çıktı. ë-C3, müşterilere çok yönlülük, modern tasarım, üst seviye konfor ve zengin bir donanım seviyesi sunuyor.