Ünlü Fransız otomobil devi Citroën'den C3 atağı. Bir ayda 10 bin sipariş

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü Fransız otomobil devi Citroën'den C3 atağı. Bir ayda 10 bin sipariş
Citroën C3 hem elektrikli otomobiliyle Avrupa piyasasını zorluyor. Yollara çıktığı bir ayda 10 binin üzerinde sipariş aldı.

Fransız otomobil devi Citroën C3 modeli 21 yıldan fazla yollarda. İlk üretildiği 2002 yılında bu yana 5 milyon 600 binin üzerinde C3 satan firma bu satış rakamıyla markanın efsanevi modeli 2 CV'yi tahtından etti. Citroën C3'le tarihinin en çok satan modeli unvanını aldı.

C3 4'ncü nesliyle de başarıya devam edeceğe benziyor. Yeni C3 Avrupa'da üretilen ilk B segmenti elektrikli otomobil olma özelliğine olmasıyla dikkat çekiyor.

Marka, siparişe açıldığı ilk bir ayda 10 ülkede 10 bin adetten fazla sipariş almasıyla da ön plana çıktı. ë-C3, müşterilere çok yönlülük, modern tasarım, üst seviye konfor ve zengin bir donanım seviyesi sunuyor.

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