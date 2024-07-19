Ünlü futbolcu Boateng kız arkadaşını yaralamıştı. Cezası açıklandı

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın dünyaca ünlü eski futbolcusu Jerome Boateng eski kız arkadaşı Sherin Senler ile mahkemelik olmuştu.

Sherin Senler, 2018 yılında yaptıkları tatil sırasında Boateng'in kendisine tehlikeli şekilde bedensel zarar verdiğini iddia etmişti.

Boateng'in ikiz kızlarının annesi, Boateng'in kendisine lamba fırlattığını ancak ıskaladığını, ardından da küçük bir kutu fırlatarak kolunu yaraladığını, ardından kendisine vurarak saçlarını çektiğini iddia etti. 2021 yılından bu yana devam eden davanın bugün üçüncü duruşması görüldü.

Jerome Boateng, Münih mahkemesi tarafından eski kız arkadaşına karşı kasıtlı bedensel zarar vermekten suçlu bulmasının ardından ertelenmiş para cezası ve uyarı cezasına çarptırıldı.

200.000 Euro tutarındaki ertelenmiş para cezası (40 gün boyunca her gün için 5.000 Euro) yalnızca Boateng'in başka bir suç işlemesi halinde ödenebilecek.

Mahkeme sözcüsü, yargıcın Boateng'in hayır kurumlarına toplam 100 bin Euro ödemesini emrettiğini açıkladı.

Sözcüye göre, 1,12 milyon avro para cezası talep eden eyalet savcılarının, davayı Bavyera'nın en yüksek mahkemesine taşıyıp taşımamaya karar vermek için bir hafta süreleri var.

Boateng, medya danışmanı tarafından yayınlanan açıklamada, "Yıllardır süren bu kabusun artık sona ermesinden büyük bir rahatlama duyuyorum. Artık aileme ve futbola yoğunlaşmak istiyorum" dedi.

35 yaşındaki Boateng geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Salernitana takımından Avusturya'nın LASK Linz takımına transfer olmuştu.