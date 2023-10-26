Ünlü futbolcu teknik direktörünü dövdü. Elinden zor aldılar

Editör: Hamza Özalkuş

Fransa'nın Montpelliler takımının dünyaca ünlü futbolcusu Mamadou Sakho'nun takımın teknik direktörü Michel Der Zakarian'ı kulübün tesislerinde soyunma odasında dövdüğü ileri sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre daha önce Paris Saint Germain, Liverpool ve Crystal Palace'ta da forma giyen Mamadou Sakho, takımının salı akşamı yapılan antrenmanında kendisine yapılan bir faulün ardından oyunu durdurmayan teknik direktör Michel Der Zakarian'a sinirlendi.

Sakho, soyunma odasının yolunu tutarken, teknik direktörü de peşinden gitti. Ancak soyunma odasında ikili arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan diğer futbolcular da soyunma odasına giderken, 33 yaşındaki futbolcu teknik direktör Der Zakarian'ı yakasından tutarak yere fırlattı.

Yerdeki hocasına saldırıya devam eden Sakho'yu araya giren diğer futbolcuların güçlükle durdurabildiği belirtildi.

Montpellier Kulübü'nün Fransız futbolcunun sözleşmesini feshetmeyi planladığı ileri sürüldü.