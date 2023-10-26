Ünlü futbolcu teknik direktörünü dövdü. Elinden zor aldılar

Fransa'nın Montpellier takımında oynayan Mamadou Sakho'nun teknik direktör Michel Der Zakarian'ı soyunma odasında dövdüğü ortaya çıktı.

Ünlü futbolcu teknik direktörünü dövdü. Elinden zor aldılar

Editör: Hamza Özalkuş

Fransa'nın Montpelliler takımının dünyaca ünlü futbolcusu Mamadou Sakho'nun takımın teknik direktörü Michel Der Zakarian'ı kulübün tesislerinde soyunma odasında dövdüğü ileri sürüldü.

L'Equipe'in haberine göre daha önce Paris Saint Germain, Liverpool ve Crystal Palace'ta da forma giyen Mamadou Sakho, takımının salı akşamı yapılan antrenmanında kendisine yapılan bir faulün ardından oyunu durdurmayan teknik direktör Michel Der Zakarian'a sinirlendi.

Sakho, soyunma odasının yolunu tutarken, teknik direktörü de peşinden gitti. Ancak soyunma odasında ikili arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan diğer futbolcular da soyunma odasına giderken, 33 yaşındaki futbolcu teknik direktör Der Zakarian'ı yakasından tutarak yere fırlattı.

Yerdeki hocasına saldırıya devam eden Sakho'yu araya giren diğer futbolcuların güçlükle durdurabildiği belirtildi.

Montpellier Kulübü'nün Fransız futbolcunun sözleşmesini feshetmeyi planladığı ileri sürüldü.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi