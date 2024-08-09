Ünlü futbolcuya vur-kaç soruşturması

Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Matthijs de Ligt, Alman polisi tarafından araçla çarpıp kaçma olayıyla ilgili olarak soruşturma altında. 7 Ağustos Çarşamba sabahı, Bayern Münih'in kulüp tesislerinin yakınlarında gerçekleşen olayda, De Ligt'in kullandığı Audi Q8 e-tron modeli aracın, başka bir araca çarpıp hasar verdiği iddia ediliyor.

Olayın ardından durmadan yoluna devam ettiği belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kazayı gözlemleyen bir kişi durumu polise ihbar etti.

Alman BILD gazetesinin haberine göre, kazada hasar gören araç, olay yerinden çekilmek zorunda kaldı. Şu anda polis, kazanın ayrıntılarını ve zararı araştırıyor.

Uzman Katharina Theuerkaufer, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Bayern'li oyuncunun kazayı işitsel, görsel ya da somut olarak algıladığının kanıtlanması gerektiğini" belirtti.

Olası bir mahkeme kararı, De Ligt'in kariyerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Suçlu bulunması halinde, her ne kadar nadir görülse de, üç yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyor. Ancak bu tür durumlarda en yaygın ceza, para cezası oluyor. Bayern Münih'in yıldız oyuncusu, olay netleşene kadar takımdan ayrı kalacak. Fakat bu ayrılığın nedeni, kazadan çok oyuncunun Premier Lig'e transfer olma olasılığıyla ilgili. Manchester United, De Ligt'i kadrosuna katmak istiyor ve bu transferi 50 milyon Euro karşılığında gerçekleştirmek için Bavyera ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.