Ünlü gazeteci Bahçeli ile telefonda görüştü! 'Öldü' dedikodularına son noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için son günlerde sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan asılsız iddialar, kamuoyunda gündem olmuştu. Hatta Bahçeli için sosyal medyada hızla spekülasyonlar yayılmıştı. Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin en net bilgiyi gazeteci Nedim Şener, verdi. Şener, Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi, “Sesi eskisinden çok iyiydi’ şeklinde yorumladı.

BAHÇELİ İÇİN ASILSIZ İDDİALAR ATILMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, evinde istirahate çekildi. Ancak Son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan asılsız iddialar, gündeme damga vurmuştu. Sosyal medyada hızla yayılan bu spekülasyonlar, İstanbul Borsası'nda da dalgalanmalara sebep oldu. Bahçeli için atılan asılsız iddialar çok geçmeden yalan çıktı.

ŞENER: SESİ AMELİYAT ÖNCESİNDEN DAHA İYİYDİ

Gazeteci Nedim Şener, Devlet Bahçeli ile özel kalem aracılığıyla görüştüğünü canlı yayında açıkladı. Şener, görüşmeye ilişkin, “Ameliyattan önceki telefonla konuştuğumdan sesi çok daha iyiydi. Yani şaşırdım. Çünkü kalp ameliyatı sonrası makinelerde falan olurda konuşmaz sanıyordum” dedi.

BAHÇELİ: BU BİZİM VAZİFEMİZ

Bahçeli’nin, “o kadar hasta değilim, televizyon programlarını izliyorum, hiçbirini de kaçırmıyorum” dediğini aktaran Şener ise Bahçeli’ye ‘aman efendim kendinizi yormayın’ dedi. Bahçeli ise Şener’e ‘Bu bizim vazifemiz’ cevabını verdi.