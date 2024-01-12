Ünlü gazeteci Burak Ersemiz dahil onlarca gazeteci işten çıkarıldı. Yeni yıl zammı öncesinde bir sürü kişi insan kaynaklarına çağırıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü gazeteci Burak Ersemiz dahil onlarca gazeteci işten çıkarıldı. Yeni yıl zammı öncesinde bir sürü kişi insan kaynaklarına çağırıldı
Yeni yıl zammı öncesinde Sözcü TV’de işten çıkarmalar devam ediyor. Kanalın İstihbarat Şefi olan ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz’in de arasında olduğu birçok gazeteci insan kaynaklarına çağırılarak işten çıkarıldı.

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Sözcü TV, haber ajansını kapatma kararı almasından sonra geçen hafta kaşeli yurt muhabirlerinden oluşan 24 gazeteciyi işten çıkarma kararı almış, bu karar önceden gazetecilere bildirilmemiş ve 24 gazeteci işsiz kalmıştı.

Kanalda yeni yıl zammı öncesinde işten çıkarmalar devam ediyor. Zam öncesinde bir sürü insanın işten çıkarılmasından sonra bugün ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz başta olmak üzere onlarca gazetecinin de teker teker insan kaynaklarına çağırıldığı ve iş sözleşmelerinin iptal edilerek işten çıkarıldıkları kendilerine bildirildi.

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İşten çıkarılanlar arasında eski kamera şefi, reji kameramanları ve reji çalışanlarının da olduğu belirtildi.

Kanal çalışanlarının son dönemde atılan adımlardan dolayı işten çıkarılacaklarını az çok tahmin edildiği ifade edilirken son dönemde atılan adımlardan dolayı Sözcü Tv’de birçok şeyin değiştiği de aktarılanlar arasında.

İşten çıkarılanların birer birer insan kaynaklarının odasına çağrılarak işten çıkarıldıklarının haberinin verildiği ve bu işten çıkarmaların devam edeceği belirtildi.

Ünlü savaş muhabiri Burak Ersemiz işten çıkarılmasını sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

“Tüm Sözcü Tv yönetimine ve çalışanlarına birlikte olduğumuz günlere “1986 yılı” diyerek başladığım anılarıma katlandıkları için teşekkür ederim. Hepinizin başarılarının devamını dilerim. Haydi rastgele”

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